Aile Bakanlığı o köyde 'nöbet' başlattı: Kız kaçırma, erken yaşta evlilik ve başlık parası gibi suçlar var

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in İzmir’in Kiraz ilçesinde, kız çocuklarının kaçırıldığı, daha sonra da para karşılığı evlendirildiği iddiaları ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermesinin ardından konuyla ilgili yapılan haberler yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kızların kaçırılmasına karşı ‘nöbet’ başlattı. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Burada kız kaçırma, erken yaşta evlilik ve başlık parası gibi suçlar var, gereken yapılacak. Ekiplerimiz bahsi geçen bölgede yatılı olarak kalarak anne-babaları bu konuda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını sürdürecek" dedi. 'Geleneğe' çok sayıda kişi ve kurumdan tepki yağdı.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar’da 12-15 yaş arası kız çocuklarının kaçırılarak evlendirilmesi, ailelerine de 20-30 bin lira ‘sus payı’ verilmesi ‘geleneği’ dün kamuoyunun gündemine taşındı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya sert tepki gösterirken bakanlık da duruma el koydu. İzmir’de yaşanan olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Kaya, şunları söyledi:

"Kızlarımızı eğitmeye, kadınlarımızın toplum içindeki konumunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Başlık parası gibi yanlış geleneklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak, ona adeta bir eşya muamelesi yapmak kabul edilemez. Evlilik, yasalarla belirlenen yaşın üstündeki bireylerin tabii ki kendi rızalarıyla kurması gereken çok önemli bir bağdır. Bunun dışındaki haller insanın yaratılışına da vicdana da uygun değildir.

"Çözülene kadar oradayız"

"Bu olayı kabul etmeyerek Şerife kızımıza sahip çıkan, yalnız bırakmamaya çalışan ailesine çok teşekkür ediyorum. Şerife kızımızla, psikologlarımız, uzmanlarımız görüştüler, ailesiyle birlikte. Gereken eğitim ve danışmanlık desteğini de vereceğiz. Ekonomik ve hukuksal desteklerimizle de yanlarındayız. İlk andan itibaren olayı il müdürlüğümüz ve uzman personelimiz vasıtasıyla yakından takip ediyorum. Sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız Sırımlı ve Olgunlar köylerindeki insanlarımızla görüşüyorlar, olayın yanlışlığını, sakıncalarını onlara anlatıyorlar. Ekiplerimiz bahsi geçen bölgede yatılı olarak kalarak anne-babaları bu konuda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını sürdürecek. Bu problem ortadan kalkıncaya kadar orada görev yapacaklar. Burada kız kaçırma, erken yaşta evlilik ve başlık parası almak gibi hepsi suç olan bir durum yaşanıyor. İl müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın hukukçuları, emniyet ve kaymakamlık yetkilileriyle birlikte bu köylerde çalışıyorlar. Köylülerimizle toplu olarak ve ailelerle bireysel görüşmeler yapılıyor.

"Ben de takipçisi olacağım"

"Detaylı ve geniş bir çalışma yürüteceğiz bu köylerde. Bu tip olayların bir daha yaşanmaması için kalıcı tedbirler alacağız, çözümler üreteceğiz. Erken yaşta evlilikleri önlemekle ilgili, başta kızlarımızın eğitimini teşvik etmek olmak üzere birçok proje yürütüyoruz. Son yıllarda gerek bu çalışmalar, gerekse kamuoyunun duyarlılığı sayesinde ciddi oranda bir başarı sağladık ama tabii ki aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmenin önemi bu vakada da ortaya çıktı. Olayın adli boyutu da var. Kaçırılma var, ellerinden özgürlüklerini alma var. Yani suç var. Biliyorsunuz, erken yaşta evlilikle ilgili yasalarımız açık, hukuki olarak gereken yapılacak ve cezai müeyyideler şüphesiz uygulanacaktır. İl müdürlüğümüzün hukuk birimi, açılacak davaları yakından takip edip müdahil olacak tabii ki. Ben de Şerife ve diğer kızlarımızla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağım. Ama bu durumun tamamen ortadan kaldırılması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önemli. İnşallah tüm kurumlarımızla birlikte ailelerimizle güçlü bir bağ kurarak çözüme gideceğiz.”

Bakanlık uzman gönderdi

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, konudan 15 gün önce belediye başkanının açıklamalarıyla haberdar olduklarını belirterek, “Köye uzmanlar gönderdik. Ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz. Öte yandan bu uzmanlar, çocukları kaçırılan ailelerle de görüşecek” dedi.