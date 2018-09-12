Aile Bakanlığı, Nihat Doğan için harekete geçti

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen türkücü Nihat Doğan için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

Polis karakoldaki ifadesini ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Nihat Doğan, İzmir'deki istismar iddiası için ne demişti?

Beyaz TV'de “Söylemezsem Olmaz” programına katılan Doğan, İzmir Dikili'de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları üzerine şunları söylemişti:

“Sözün bittiği yer. Çocukları öğretmenden mi koruyacağız, hizmetliden mi koruyacağız? Sapıklığa hizmet etmiş. Biz kimi kimden koruyacağız? Bizim görevimiz insanları, sapıktan, caniden, gaddardan koruyacağız. Biz eğer çoluk çocuğu öğretmenden, hizmetliden de koruyacaksak kıyamet kopsun. Başıma ağrı girdi ya! İkisiyle de kendi isteğiyle oldu demiş. Ulan 12 yaşındaki çocuğun isteği mi olur, namussuz adam! Ya bunları hadım etmeyeceksin de ne edeceksin güzel kardeşim.”