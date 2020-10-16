Aile Bakanlığı, 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor; WhatsApp ihbar hattı kurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Muzır İçerikle Mücadele (MİM) Programı'nı başlatacaklarını belirterek, vatandaşların çocuklara zararlı içeriklerle ilgili şikayetlerini bu program kapsamında kurulacak web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı'na iletebileceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Selçuk, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Selçuk, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun bu çalışmalarının genişletilerek vatandaşların şikayet ve bireysel başvurularının dikkate alınacağı yeni bir mekanizmayı uygulamaya alacaklarını açıkladı. Selçuk, "Bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nu daha formal, başvuruların yapılabildiği, web sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı olan bir yapıya kavuşturacağız. Kurula şu an doğrudan başvuru yapılamıyor. Yeni yapıda vatandaşlarımız çocuklar için zararlı içeriklerle ilgili kurula doğrudan şikayetlerini iletebilecek." dedi.

Sosyal medyada da çocuk istismarına yol açan bazı görüntülerin yapılabildiğine, bu görüntülerin paylaşılmasının, RT'lenmesinin daha fazla kişinin görmesine, aslında daha fazla çocuğun mağdur olmasına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Selçuk, kurulacak WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşların hem muzır içerikler hem de bu konularda doğrudan kendilerine ulaşabilecekleri, kendilerinin de gereken müdahaleyi gerçekleştirebilecekleri bilgisini paylaştı.