T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde görevli memur 6 çocuğa cinsel tacizden gözaltına alındı

Aileler S.H.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

30 Nisan 2016 01:10

Trabzon'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli 35 yaşındaki S.H., küçük yaşta 6 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli S.H., iddiaya göre, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 6 kız çocuğuna farklı gün ve yerlerde elle ve sözlü cinsel tacizde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, çocuklardan bazıları, taciz olayını ailelerine anlattı. Ailelerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aileler S.H.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

ETİKETLER

aile bakanlığı il müdürlüğühabertacizkız çocuğutrabzon

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu ile Aile Bakanı 'önüne yatma' polemiği sonrası ilk kez yan yana geldi

Devletin zirvesi Anıtkabir'deki 23 Nisan töreninde bir araya geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24