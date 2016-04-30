Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde görevli memur 6 çocuğa cinsel tacizden gözaltına alındı

Trabzon'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli 35 yaşındaki S.H., küçük yaşta 6 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli S.H., iddiaya göre, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 6 kız çocuğuna farklı gün ve yerlerde elle ve sözlü cinsel tacizde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, çocuklardan bazıları, taciz olayını ailelerine anlattı. Ailelerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aileler S.H.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.