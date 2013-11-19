Aile Bakanlığı boşanmak isteyen çiftlere 4 'şans' daha verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in açıkladığı, 20 bin evliliği kurtarması planlanan projenin ayrıntıları belli oldu: Boşanmak isteyen çiftler, 4 kez psikologla görüşecek, seanslar en az 90 dakika sürecek, karar sonra alınacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın boşanmaları azaltmak için üzerinde çalıştığı projeye göre boşanmak isteyen çiftler, sosyal hizmet merkezlerinde her biri 90 dakika süren 4 seanslık psikolog ve sosyolog görüşmesinden geçecek. Projenin 20 bin evliliği kurtarması planlanıyor.

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un haberine göre, çiftlere boşanma öncesi, dava sırası ve boşanma sonrası danışmanlık hizmetleri verilecek. Bu merkezler aile mahkemeleri ile işbirliği içinde çalışılacak.

Günde 3 çiftle görüşme

Mevzuat taslağı yürürlüğe girdiğinde aile mahkemesi hâkimleri davanın her aşamasında çiftleri, danışmanlık hizmeti almaları için Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yönlendirecek.

Boşanma sürecine verilecek danışmanlığı hizmeti için, 81 ilde görevli personele eğitim verildi.

Taslağa göre süreç şöyle işleyecek:

- Boşanma davalarında hâkim, çifti öncelikle danışmanlık almak üzere sosyal hizmet merkezine yönlendirebilecek.

- Bir uzman, günde en az 3 çiftle görüşme yapacak.

- Çiftlerin her biri 90 dakika sürecek en az 4 seans danışmanlık hizmeti alması planlanıyor. Yani bir danışman yılda yaklaşık 172 çift ile görüşme yapmış olacak.

416 merkez açılacak

Diğer taraftan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere erişimini ve yararlanmasını hedefleyen “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) de devam ediyor. Gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren bu proje Sosyal Hizmet merkezlerinin kurulmasına da zemin oluşturuyor. Şimdiye kadar Türkiye’de 416 Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılması için çalışmalar başladı. Kasım itibarıyla 89, yıl sonuna kadar 114 Sosyal Hizmet Merkezi hizmete girecek.

5 ilde pilot çalışma

Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milliyet’e projeyle ilgili 5 ilde pilot çalışma yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:

“Baktık ki boşanmak için gelen 450 çiftin 75’i verdiğimiz destekten sonra evliliğe devam kararı aldı. Ekonomik etkiler çok önemli. Bir de iletişimsizlik ve empati yapamama. Boşanma süreci başladığı zaman çiftlere danışmanlık yapacak sistemin alt yapısını oturduk konuştuk. Komisyon kuruldu. Aile mahkemesi hâkimleriyle bir araya geldik. Adalet Bakanımızla bunu Bakanlar Kurulu’na götürüp anlatacağız. Aile Mahkemesi hâkimi ile bizim sosyal hizmet uzmanımız paralel çalışacak. Mahkeme, bizim vereceğimiz raporlara ve desteklere paralel karar verecek. Sistemle yılda 20 bin evliliği kurtarmış olacağız” diye konuştu.