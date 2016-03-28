Aile Bakanı'nın dili sürçtü; "Tacize uğrayan çocukların cezalandırılmasını gündeme alacağız" dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun Van’da çocuklara yönelik cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet konusunda yaptığı konuşmada dili sürçtü. Ramazanoğlu, “İhmal, istismar ve tacize uğrayan çocukların cezalandırılması konusu da gündeme alacağımız konulardan bir tanesi” dedi.

Aile Bakanı Ramazanoğlu, 13-14 Nisan'da aile içinde ihmal, istismar ve tacize uğrayan çocuklar konusunda verilecek cezalarla ilgili konuları görüşeceklerini, ‘iyi hal indirimi’ cümlesini duymak bile istemediğini belirterek, “Benim gönlümden geçen verilebilecek en ağır cezaların verilmesi, bütün haklardan mahrum bırakılmaları, asla ve asla bir daha topluma çıkmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Karaman'daki olayla ilgili sözleri tepki çekmişti

Ramazanoğlu’nun Karaman’da Ensar Vakfı’nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili "Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz ama öteki taraftan bunu yapan kişi için de sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takibimizi yapıyoruz" sözleri tepki çekmişti.