Aile Bakanı İslam: Yurtta tecavüz yok, yurda hamile geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "devlet koruması altında olan ve uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki K.D" ile ilgili "Yurtta bir tecavüz söz konusu değil. Çocuk bize hamile olarak gelmiş" ifadesini kullandı.

İslam, bugün bir gazetede yer alan "devlet koruması altında olan ve uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kalan 15 yaşındaki K. D" haberlerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haberde adı geçen çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurduğunda hamile olduğunu ve derhal gerekli tedbirlerin alındığını belirten İslam, ailesi tarafından mahkemeye başvurulduğunu ve Bakanlığın da davaya müdahil olduğunu söyledi.

Mahkeme süreci devam ederken çocuğun rahatsızlandığını ve doğal yollarla bebeğin düştüğünü anlatan İslam, "Yurtta bir tecavüz söz konusu değil. Çocuk bize hamile olarak gelmiş" dedi.

Haberde bahsi geçen kişinin ailesinin süreçten haberdar olduğunu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yardım istediğini bildiren İslam, "Çocuk ailesiyle birlikte bize müracaat ediyor. Müracaat edildiğinde çocuk tecavüze uğramış ve hamile. Biz o şekilde alıyoruz. Ailenin müracaatından sonra biz korumaya alıyoruz" diye konuştu.

Çocuğa psikolojik yardım, eğitim yardımı ve ailesine destek vereceklerini vurgulayan İslam, şu anda çocuğun okuluna devam ettiğini, başarılı bir öğrenci olan çocuğun durumunun şu anda çok iyi olduğunu dile getirdi.

Bakan İslam, gazetecilerden de ricada bulunarak, çocuğun kimliğinin deşif edilmemesini, psikolojik ve eğitim sorunları yaşamaması için bu konuda hassas davrandıklarını sözlerine ekledi.