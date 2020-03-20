Aile Bakanı Zümrüt Selçuk'tan Koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Koronavirüs önlemleri paketinde duyurduğu en düşük emekli maaşının 1500 lira olacağı kararına ilişkin konuşan Selçuk, "Nisan ayında vermiş olacağız" dedi.

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor."

"103 tane sosyal yardımlaşma ve danışma platformumuz var. Periyodik paylarını yükselttik. Yaşlılarımızı bütün kurallara uyarak evlerinde ziyaret edeceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı bir kez daha söylemek isterim. Biz yaşlılarımızı önemseyen bir kültürden geliyoruz. Hem yaşlılarımızın sağlığı için bu teması daha gönülden yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye genelinde 153ü devlete ait olmak üzere 400ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

"Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız."

"Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."