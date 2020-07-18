Aile Bakanı Selçuk: Yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe erişimin engellenmesini sağladıklarını bildirdi.

Sosyal Medya Çalışma Grubu uzmanlarınca internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar, müstehcenlik ve şiddet içeren oyun, uygulama ve içeriklere yönelik sıkı bir takip mekanizması yürütüldüğünü anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Son 6 ayda sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 içerik engellendi"

"Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlarımız, internette, sosyal medyada çocukları, aile yapısını tehdit edebilecek paylaşımları inceliyor. İhmal ve istismar içeriği tespit edilen oyunlar, sosyal medya içerikleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlemlerin başlatılması için anında girişimde bulunuyoruz.

Sosyal Medya Çalışma Grubumuz önemli bir görevi ifa ediyor. Sadece son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı girişimde bulunarak erişimin engellenmesini sağladık. Bugüne kadar inceleyerek erişimin engellenmesini sağladığımız zararlı içerik sayısı da 745'e ulaştı."

"Mavi Balina", "Momo" ve "Mariam"

Bakanlık Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun bugüne kadar girişimde bulunduğu zararlı içerikler arasında çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden ve kamuoyunda da tartışma konusu olan "Mavi Balina", "Momo" ve "Mariam" gibi oyunlar bulunuyor.

Netflix'teki animasyon için RTÜK devreye girdi

Ayrıca, Netflix tarafından yayımlanan çocuk animasyon çizgi dizisinde çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahnenin yer alması sebebiyle RTÜK nezdinde girişimde bulunuldu.