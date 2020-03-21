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Aile Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahiplerine yapılacak bin liralık yardımın detaylarını paylaştı

"Destek için hiçbir yere başvuru yapılmasına gerek yok, ödemeler mart ayı sonunda başlayacak"

21 Mart 2020 10:15

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, ödemelerin mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında söz konusu sosyal yardımın da aralarında olduğu 19 maddelik destek paketini açıklamıştı.

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