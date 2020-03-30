Aile Bakanı Selçuk: Emekli aylıkları ve ikramiyeleri PTT kanalıyla evde ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faaliyetlerini yavaşlatan veya durduran işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin kaynağı işsizlik fonundan karşılanacak, en fazla üç ay verilecek" dedi.

Kısa çalışma ödeneğine bir haftada 19 bin firmanın başvuruda bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalıya tekabül ediyor" bilgisini paylaştı.

"Ödenen periyodik paylar kanalıyla hem illerindeki hem ilçelerindeki ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşılmaya çalışılıyor" diyen Bakan Selçuk, "Valilik, sosyal yardımlaşma vakıflarına gönderdiğimiz miktar bizim geçen aya kadar 135 milyondu aylık, bu miktarı 180 milyona çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönem periyodik artışla beraber vakıflarımız daha fazla ailelere ulaşabilecek. İlerleyen zamanda inşallah bu payı artırırız.

"2 milyon 111 bin aileye biner liralık ödeme yarın yapılacak"

Ailelere yapılacak yardımlara ilişkin de konuşan Bakan Selçuk, "Bir sosyal paketimiz var. Bunun birinci fazında biz 2 milyon 111 bin aileye biner lira destek sağladık .İlk ödemeleri de önümüzdeki hafta 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunların TC numaralarına göndereceğiz PTT kanalıyla" diye konuştu. Selçuk, "Vatandaşımızı hiçbir zaman desteksiz bırakmayacağız. Bunun gelecek farzları da olacak" dedi.

Emekli ikramiyeleri

Emekli ikramiyelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Emekli ikramiyeleri emeklilerin evlerinde ödenebilecek. PTT ve bankalar ile bu düzenlemeyi yaptık. O da 7-11 Nisan'da ödenecek. Kesinlikle vatandaşlarımızdan istirhamımız evlerinde kalmaları. Biz muhakkak ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram ayı ikramiyeleri

Bayram ikramiyelerine ilişkin de konuşan Bakan Selçuk, "2019'da en düşük emekli maaşını bin liraya çıkarmıştık, şimdi de 1500 TL'ye çıkardık. Emekli maaşlarımız da yine PTT kanalıyla evde ödenecek. SGK arasında bir protokol yaptık, yine bankalar birliğimiz de devrede. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki bayram ikramiyelerine de devam ediyoruz. önümüzdeki ay Ramazan bayramı ikramiyesini de vereceğiz. Toplamda 13 milyonu aşkın emeklimiz var" sözlerini kaydetti.