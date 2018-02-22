Aile Bakanı Kaya: Kimyasal hadım sürekli değil geçici olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklara yönelik cinsel istismarın artmasıyla gündeme gelen 'kimyasal hadım'ın sürekli değil, geçici olacağını belirtti. Kaya, "Gündemde olan konu tıbbi tedavi ile geçici süreli baskılama" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin katılımıyla 5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Fas’ta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gündemin sıcak maddelerinden çocuk istismarına karşı cezai yaptırımlarıyla ilgili konuştu.

Cezai yaptırımların masada olduğunu belirten Kaya, "Yarın (bugün) Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığında bakanlığımızdan 6 yetkilinin katılacağı bir komisyon toplantısı düzenleyeceğiz. Bakanlar kurulunda da konuyu gündeme getirdik, değerlendirmelerde bulunduk. Bu konuda cezai yaptırımların tekrar gözden geçirileceği bir toplantı olacak" dedi.

Kimyasal kastrasyonun (Kimyasal hadım) gündemde olduğunu aktaran Kaya, "Burada kişilerin sürekli cinselliklerinin bastırılması söz konusu değil, gündemde olan konu tıbbi tedavi ile geçici süreli baskılama. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanlığımız daha önce bir yönetmelikle bu konuda bir çalışma başlatmıştı. Danıştay’ın yönetmeliği durdurması ile yeniden bakanımızda yaptığımız değerlendirme sonucu tekrar bu çalışmayı başlattık" bilgisini paylaştı.

Kimyasal kastrasyonun çocuk istismarı ile mücadeledeki cezalardan sadece biri olduğuna dikkati çeken Kaya, "Burada eğitimle birlikte farkındalık oluşturma çalışmaları var. Cezaların artırılmasının ötesinde toplumun tüm kesimlerinin katılım ve desteğiyle her türlü ihmal ve istismara karşı sıfır toleransla mücadele çalışmaları var. İnşallah, ben inanıyorum ki, Türk milleti olarak, medeniyet geleneğimizde asla ve asla yeri bulunmayan bu konu ile kuvvetli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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