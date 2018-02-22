TTB Başkanı Prof. Raşit Tükel'den kimyasal hadım uyarısı

Adana'da 4.5 yaşındaki çocuğun istismara uğramasının ardından tartışılmaya başlanan 'kimyasal hadım' uygulaması hakkında Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Prof. Raşit Tükel'den uyarı geldi.Prof. Raşit Tükel, "Çıkarılmak istenen yasa ile cinsel suç ve suçlu tıbbileştirilmiş oluyor. Tıbbi uygulamalar ceza olarak gösterilmemeli" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TTB Genel Başkanı Prof. Tükel, kimyasal hadım konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çıkarılmak istenen yasa ile cinsel suç ve suçlu tıbbileştirilmiş oluyor. Bu kişiler suçlu, öncelikle bunun bilinmesi şart. Ceza neyse uygulanmalı. Kimyasal kastrasyon olarak ifade edilen şey testosteron düzeyini düşürmeye yönelik bir tıbbi uygulama. Kişinin onayı ve sürekli alması gerekir. İlacı kestiği zaman kişi tekrar aynı olacak. Tedavi varsa tedavinin ne olduğu tanımlanmalı, ruhsal rahatsızlık varsa bu şekilde tedavi edilmeli. Tıbbi uygulamalar ceza olarak gösterilmemeli.”