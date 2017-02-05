Aile Bakanı: Hukuki yaptırımla üstesinden gelemiyoruz; çocuğa kendini korumayı öğreteceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarını çocuklara 'mahremiyet' eğitimi vererek çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocuklara yönelik cinsel suçları önleme konusunda Türkiye’deki yasaların yeterli olduğunu savunan Kaya, uygulamada eksiklikler olduğunu söyleyerek çocuklara mahremiyet eğitimi vermeyi planladıklarını, böylece çocukların kendilerini koruyabileceğini savundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CNN Türk’te katıldığı programda çocuklara yönelik istismarın önlenmesi konusunda skandal bir projeden bahsetti. Evrensel'in haberine göre, bakanın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Hülya Gülbahar ise Bakanın açıklamalarını, “sorumluluğun çocuğa atılması” olarak değerlendirdi.

"Yasa işlemiyor, çocuk kendini korusun"

CNN Türk’te katıldığı programda Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadına yönelik şiddeti ve çocuklara yönelik cinsel suçları önleme konusunda Türkiye’de yürürlükte olan yasaların Avrupa ülkeleri ortalamasından daha iyi olduğunu savunan Kaya, uygulamada sorunlar yaşandığını ileri sürdü. Hakim, savcı, kolluk kuvvetlerinin yasalara uygun davranmadığını söyleyen Kaya’nın önerisi ise “eğitim” oldu. Çocuklara yönelik cinsel suçlar konusunda da Kaya’nın önerisi yine eğitim.

Bu konuda da yürürlükteki yasaların AB ortalamalarının üzerinde olduğunu savunan Kaya, “Ama hukuki yaptırımla bunun üstesinden gelemiyoruz maalesef. Farkındalık oluşturacağız, çocuklarımızı koruyacağız ve eğitim vereceğiz” dedi. Çocuklara ‘mahremiyet eğitimi’ verileceğini açıklayan Bakan Kaya, mahremiyet eğitimin müfredata girmesi için çalıştıklarını söyledi. “Çocuklar kendisini korumayı öğrenecek, çünkü biliyorsunuz artık kız çocuğuna da erkek çocuğuna da taciz olaylarını sıklıkla duyuyoruz. Çocuk kendi bedenini korumayı öğrenecek, bir yabancıya bedenini dokundurmayacak, onun izni olmadan bedenine dokunmasına izin vermeyecek. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bunun yolu eğitimden geçer”

"Sorumluluğu çocuğa atma politikası"

Bakan’ın açıklamalarına ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Avukat Hülya Gülbahar, çocukların maruz kaldığı suç karşısında yalnızlaştırılmak istendiğini ve sorumluluğun çocuğa atılmaya çalışıldığını söyledi.

"Kadın erkek eşitliğinin reddedildiği, kadınların kendilerini şiddetten koruyacak yasal haklarının geri alınmaya çalışıldığı, kadın kurumlarının kapatıldığı koşullarda çocuk ve kadınların kendilerini koruyacağı toplumsal iklimi ortadan kaldırıp koruma mekanizmalarını yok ederseniz, erkeklere ‘Kadın ve çocuklar sizin mülkiyetinizdedir, onlara her şeyi yapabilirsiniz. En ağır suçları işleseniz de biz sizin arkanızda oluruz’ mesajı vermiş olursunuz. Bu mesajı alan erkek de çocuk ve kadınlar üzerinde her türlü eyleme girişme hakkını kendinde görür” sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Gülbahar, Bakan Kaya’nın ‘mahremiyet eğitimi projesi’ açıklamasına ilişkin olarak "Bir devlet politikası olarak hayatı kadın ve erkeklerin birbirine değmeyeceği şeklinde kurgulayıp, cinsel suçları artırıp, kadın ve çocukları da cinsel suçlar karşısında yalnız bırakma politikasıyla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu. "İstanbul Sözleşmesi’nin gereği olan tecavüz ve cinsel şiddet kriz merkezleri açılmasından kimse söz etmiyor. Türkiye’de bir tane bile böyle bir merkez yok. Bakanlık bu tür mekanizmaları oluşturup, şiddeti körükleyen bu söylemlere son vermek yerine; sorumluluğu yine mağdura atma politikası uyguluyor” diyen Gülbahar, “Kadına tecavüzün kıyafetten, sokakta bulunduğu saate kadar sorumlusunun kadının davranışları ilan edildiği bir cinsel suç politikasının, çocuk istismarının sorumlusunun da çocuğun kendisi ilan edildiği son ürkütücü iddiasıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.