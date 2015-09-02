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Politika

Aile Bakanı Gürcan'dan gazetecilerin 'Bu aralar ne yapıyorsunuz' sorusuna 'börekli' cevap

Ayşen Gürcan’ın 'Eğer bir Müslüman kadın börek yapmasını bilmiyorsa o aile dağılmaya mahkumdur' dediği iddia edilmişti

02 Eylül 2015 10:58

Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı olan Aile Bakanı Ayşen Gürcan, adli yıl açılışında gazetecilerin “Hayırlı olsun, neler yapıyorsunuz?” sorusuna espri ile karşılık verdi. "Müslüman bir kadının börek yapmasını bilmemesi halinde ailesinin dağılacağı" yönünde bir açıklaması olduğu haberlere yansıyan Gürcan “Bu sıralar ben börek açıyorum” dedi. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Gürcan’ın Twitter hesabından, “Eğer bir Müslüman kadın börek yapmasını bilmiyorsa o aile dağılmaya mahkumdur” mesajı yazdığı iddia edilmişti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ise Gürcan’ı aramış ve kendisine “Böyle bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Arkadaşlarım araştırıyor” dediğini kamuoyuna açıklamıştı

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