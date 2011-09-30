Aile affetti, kamu affetmedi





T24- İzmir’de, 27 yaşındaki elektrikçi Necip E., 2009 yılında, oturduğu Çamdibi Semti’ndeki bir parkta, o zaman 15 yaşında olan A.K. ile tanıştı. Sık sık görüşen ikili, ilişkiye de girdi. Durumdan haberdar olan A.K.’nın ailesi, Necip E.’den şikayetçi oldu. Hakkında, ‘küçük yaşta kızın ırzına geçmek’ suçundan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.









Hürriyet'in haberine göre, Necip E.’nin tutuksuz yargılandığı davada, kızın annesi A.K., bir süre sonra şikayetinden vazgeçti. Buna rağmen kamu adına sürdürülen dava devam ederken, Necip E., geçen Haziran’da, A.K. ile ailesinin onayıyla resmi nikah kıydı.





Kötü haber geldi





Bir ay sonra da çiftin bebekleri dünyaya geldi. Yuva kuran çifte kötü haber, geçen çarşamba günü, davanın sonuçlanmasıyla geldi. Mahkeme heyeti, sanık Necip E.’yi, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, yakalama kararı çıkarttı. Karar, temyiz nedeniyle Yargıtay’a gönderildi. Kararın şokunu yaşayan Necip E., “Birbirimizi çok sevdiğimizden zaten evlendik. Bebeğim varken cezaevine nasıl girerim. Onlara kim bakar? Birileri sesimi duysun” dedi.