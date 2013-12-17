CHP'li Rıza Türmen: AİHM, 'bu işi tarihçilere bırakın' dedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)’nin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le ilgili kararını doğru bulduğunu söyledi. Kararı, salt düşünce özgürlüğü açısından verilmiş bir karar olarak yorumlayan Türmen, “İsviçre Mahkemesi’nin ‘soykırım yoktur’ diyen kişiyi mahkûm etmemesi gerekir” dedi.

AİHM, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Ermeni soykırımını reddetmesini suç sayan İsviçre aleyhine başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, hassas ve tartışmalı konularda da fikir beyan etmenin ifade özgürlüğünün temel unsurlarından olduğuna dikkat çekti. Hoşgörülü, çoğulcu ve demokratik toplumu; totaliter yönetimler ya da diktatörlük rejimlerinden ayıranın da bu olduğunu belirtti.

‘AİHM bu işi tarihçilere bırakın diyor’

AİHM kararını yorumlayan Rıza Türmen’e göre, mahkeme, “Bu işi tarihçilere bırakın” demek istedi. “Mahkemeler bu konuda bir hüküm vermemeli. Hakem rolü üstlenmemeli” diyen Türmen, “Bana göre AİHM, doğru bir karar verdi. Çünkü tarihi olaylarla ilgili görüş belirtilmesini engellerseniz toplumun geçmişiyle yüzleşmesi ortadan kalkar. O nedenle, salt düşünce özgürlüğü açısından verilmiş bir karardır” ifadesini kullandı.

'Yahudi soykırımı ile farklılıklar var'

AİHM kararında, Ermeni soykırımına ilişkin iddiaların Yahudi soykırımından farklılıklar taşıdığının vurgulandığını hatırlatan Türmen, “bir etnik gruba ya da ırka yönelik soykırımın belgelenmesinin çok zor olduğunu ve mahkemenin de buna dikkat çektiğini” söyledi. Mahkemenin “Yahudi soykırımında, reddi imkansız şeyler var. Bu olay Nazi soykırımından farklıdır” dediğini ifade eden Türmen, AİHM’in Ermeni soykırımının sadece 20 ülkede tanındığı vurgusu yaptığına da dikkat çekti.

Karar bugün açıklandı

AİHM, Doğu Perinçek'in İsviçre aleyhine 2008'de yaptığı başvuruyu karara bugün bağlamıştı. AİHM, Perinçek'i haklı bulmuş ve İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve bu kararın her türlü manevi zararı karşıladığı nedeniyle de manevi tazminata gerek olmadığına hükmetmişti.

İsviçre’de 2005 yılında katıldığı konferanslarda 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak nitelendirilmesine karşı çıkan Doğu Perinçek, bu iddialar hakkında ‘uluslararası yalan’ demesi üzerine Lozan Mahkemesi tarafından ‘ırkçı ayrımcılıktan’ suçlu bulunmuştu. Perinçek’in temyiz başvurusu üzerineyse mahkeme, “Ermeni soykırımı, Yahudi soykırımı gibi tarihsel bir gerçektir” yorumunu yapmış ve başvuruyu reddetmişti.