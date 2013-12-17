AİHM Doğu Perinçek'i haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçre'de "Ermeni soykırımı" iddialarını reddettiği gerekçesiyle ceza aldıktan sonra mahkemeye başvuran İşçi Partisi Genel Başkan'ı Doğu Perinçek'i haklı buldu. AİHM, Doğu Perinçek'in İsviçre aleyhine 2008'de yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, Ermeni soykırımı davasında Perinçek'i haklı buldu.

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, ''İsviçre'nin "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ihlal ettiğini" savunmuştu. AİHM de İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Bu davaya Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak da müdahil oldu. Karar, ilk defa uluslararası bir mahkemenin "Ermeni soykırımı" konusunu içeren bir davada karar açıklaması açısından önem taşıyor.