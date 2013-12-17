T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM Doğu Perinçek'i haklı buldu

AİHM, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in İsviçre aleyhine yaptığı başvuruyu karara bağladı

17 Aralık 2013 15:30

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçre'de "Ermeni soykırımı" iddialarını reddettiği gerekçesiyle ceza aldıktan sonra mahkemeye başvuran İşçi Partisi Genel Başkan'ı Doğu Perinçek'i haklı buldu. AİHM, Doğu Perinçek'in İsviçre aleyhine 2008'de yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM, Ermeni soykırımı davasında Perinçek'i haklı buldu.

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, ''İsviçre'nin "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ihlal ettiğini" savunmuştu. AİHM de İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Bu davaya Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak da müdahil oldu. Karar, ilk defa uluslararası bir mahkemenin "Ermeni soykırımı" konusunu içeren bir davada karar açıklaması açısından önem taşıyor.

ETİKETLER

işçi partisigenel başkandoğu perinçekavrupa insan hakları sözleşmesiavrupa insan hakları mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24