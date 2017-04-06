AİHM'nin 2016'da tazminat rekortmeni Türkiye oldu

2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) en yüksek miktarda tazminata mahkum ettiği ülke Türkiye oldu.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2016 yılına ait raporu yayınladı.

Türkiye'yi 18.2 milyon euro ile Arnavutluk ve 15.1 milyon euro ile İtalya takip etti.

Mahkeme yıl içinde ise toplamda 82.2 milyon euro tazminat cezasına hükmetti.

Yani 2016'da verilen tazminat cezalarının 4'te 1'i Türkiye'ye kesildi.

Türkiye 85 davanın ödemesini vaktinde gerçekleştirirken, 49 davanın ödemesini süresi içinde hayata geçirmedi.

Rapora göre 2016 yılında hakkında en çok yeni dava açılan ülkeler sırasıyla 283 davayla Rusya, 151 davayla Romanya, 121 dava ile Yunanistan ve 114 dava ile Türkiye oldu. Türkiye'yi 99 dava ile Ukrayna takip etti.

AİHM'e 2016 yılında toplamda ise 1352 dava açıldı.

Türkiye hakkında 2015 yılında ise 141 dava açılmıştı.

En çok sayıda davanın kapandığı ülkeler arasında Türkiye 274 dava ile birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi Slovenya, Rusya, Romanya ve Polonya takip ediyor.

Görülmesi beklenen dava sayısı açısından ise 2,350 ile İtalya'yı 1,573 ile Rusya ve 1,430 dava ile Türkiye takip ediyor.

Komite, 2015 yılında kapatılan bin 537 davaya karşılık 2016'da kapatılan 2 bin 66 davanın bir rekor olduğunu raporunda belirtti.

Kapatılan çoğu davanın güvenlik güçlerinin tutumu, özgürlüğünden alıkonulan kişilere karşı kötü muamele ve yargı sisteminin verimiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Ancak dava kararlarının uygulanmasında halen zorluklar yaşandığı aktarıldı.