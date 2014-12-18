AİHM'in 'zorunlu din dersi' kararı için itiraz

Ankara, kendisine tanınan sürenin son gününde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) "Türkiye’nin isteyen öğrencileri zorunlu din dersi uygulamasından muaf kılacak bir uygulamaya gitmesi" yönündeki kararını son anda temyize götürdü.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Türkiye itiraz için tanınan sürenin son gününde, önceki gün davanın mahkemenin temyiz organı olan Büyük Daire tarafından ele alınmasını talep etti. AİHM, 2011’de açılan “Mansur Yalçın ve diğerleri” davasında eylül ayında oybirliğiyle aldığı kararda Türk hükümetinden zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din ve ahlak kültürü derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesini talep etmişti. Kararda, Türkiye’nin bu alandaki değişikliklerinin yetersiz olduğu belirtilerek devletin dini konulara ilişkin düzenlemelerde tarafsız olma yükümlülüğü hatırlatılmıştı. AİHM, Alevi inancına bağlı ebeveynlerin çocuklarında okul ile kendilerine özgü değerler arasında bir bağlılık çatışması yaratabileceğini düşünmekte haksız olmadıklarına vurgu yapmıştı.