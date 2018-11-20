"AİHM'in Demirtaş kararı önemlidir" diyen Buldan: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakaları Mahkemesi Sayın Demirtaş lehine verdiği karara ilişkin olarak, "AİHM'in kararı bizim tarafımızdan memnuniyetle ve coşkuyla karşılandı" dedi.

"AİHM'in kararı önemlidir" diyen Buldan, "Değerli arkadaşlar iki yılı aşkındır hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de rehin olarak tutulan tüm arkadaşlarımızın Gültan Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımız iki yıldır rehin olarak tutunuyor. Derhal hukuka uygun davranılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. Karara göre Türkiye 10 bin Euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek.

TIKLAYIN - AİHM: Demirtaş serbest bırakılsın

Partisinin grup toplantısında konuşan Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Avrupa İnsan Hakaları Mahkemesi Sayın Demirtaş lehine bir karar verdi. Bu karardan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. AİHM'in kararı bizim tarafımızdan memnuniyetle ve coşkuyla karşılandı. Bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanmasını ve başta Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şu andan itibaren tutuklu kalması uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyoruz.

Değerli arkadaşlar iki yılı aşkındır hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de rehin olarak tutulan tüm arkadaşlarımızın Gültan Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımız iki yıldır rehin olarak tutunuyor. AİHM'in kararı önemlidir. AİHM kararında 'tutukluluğu haklı kılan gerekçeler sunulmadıkça tutukluluk sona erdirilmeli' dedi. Biz de derhal hukuka uygun davranılmasını istiyoruz. En kısa zamanda tüm arkadaşlarımız bizlerin, sizlerin vermiş olduğu mücadele sonucunda mutlaka özgürlüklerine kavuşacaklar ve mutlaka bizlerle olacaklar.

"Geçen hafta bir bakanları çıktı kadın milletvekilimizi 'sen görürsün' diye tehdit etti. Bu faşist rejimin yıkıldığında asıl söz göreceksiniz. Bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Tehditlerinizden korkmuyoruz.

"Biz barış iklimini yaşayacağız Recep Bey, sen gittikten sonra yaşayacağız. Kadınların mücadelesi özgürlükleri getirecek.

"Kadın mücadelesi hedefte ama biz kadınların gözlerinde korku yoktur, korkmayacağız.

"Ekonomik krizin kadınlar için de çok önemli bir boyutu var. Krizden en çok etkilenen kadınlar... İşten atmalar ilk kadınların çalıştığı alanlarda oluyor. Bütçede kadına yer yok. Bütçe, kadınların eşit yurttaş olarak görülmediğinin kanıtı.