AİHM'in 'Cumhuriyet davası' için verdiği süre doldu; hükümet savunma göndermedi

Hükümet'in "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 360 gündür tutuklu yargılanan Cumhuriyet'in İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun tahliye olması için AİHM'e yapılan başvuruya 'savunma' göndermediği ortaya çıktı. AİHM'in iddia makamlarına verdiği ek süre dün dolarken Adalet Bakanlığı'nın Strasbourg'taki Yüksek Mahkeme'den ek süre istediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Hükümet, 360 gündür özgürlüklerinden yoksun olan gazetemizin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu’nun yargılandığı Cumhuriyet davası kapsamında AİHM’ye yapılan başvuruda yine “savunma” göndermeyerek zamana oynadı. AİHM’nin verdiği ek süre dün dolarken Adalet Bakanlığı, Strasbourg’taki Yüksek Mahkeme’den iki haftalık daha ek süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden AİHM, 7 Kasım’a kadar ek süre verdiği Adalet Bakanlığı’nı “Bir daha süre uzatım talebine izin verilmeyecek” diye uyardı ve savunmasını bir an önce göndermesini istedi.

31 Ocak 2016’da yapılan operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Cumhuriyet çalışanları Murat Sabuncu, Akın Atalay, Önder Çelik, Turhan Günay, Mustafa Kemal Güngör, Kadri Gürsel, Hakan Kara, Musa Kart, Güray Öz ve Bülent Utku, 2 Mart 2017’de AİHM’ye başvuruda bulunmuştu. AİHM’nin başvuruyu öncelikle incelenmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “özgürlük ve güvenlik” hakkı başlıklı 5. maddesi ile “ifade özgürlüğü” başlıklı 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmesi talep edilmişti.

Haziranda istendi

Nisan ayında Cumhuriyet’in başvurusunu öncelikle görüşme kararı alan AİHM, haziran ayı başında ise Türkiye’den savunma istemişti. Savunma için de 2 Ekim’e kadar süre verildi. Adalet Bakanlığı, bu sürenin dolmasının ardından savunma göndermeyerek ek süre istedi. Yüksek Mahkeme, süreyi 24 Ekim’e kadar uzattı.

AİHM’nin tanıdığı ek süre dün doldu. Ancak Adalet Bakanlığı, AİHM’ye savunma göndermekten kaçındı. Bakanlık, “görüşlerin temelini oluşturacak talep konusu bilgi ve belgelerin içerik açısından çok fazla olması” gerekçesiyle iki haftalık ek süre talebinde bulundu. 7 Kasım’a kadar bu süreyi uzatan AİHM, hükümete “bundan sonra başka süre uzatım talebine izin verilmeyeceği, mümkün olması halinde görüşlerini uzatılan süreden önce bildirmeleri” yanıtı verildi.

Duruşma 31 Ekim’de

Adalet Bakanlığı, Turhan Günay’ın daha önce yaptığı başvuruda ise AİHM’in istediği savunmayı süresi içinde göndermişti. Gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığı, haberlerin “suç deliliymiş” gibi dosyaya konulduğu, yayın politikasının sorgulandığı Cumhuriyet davasının 4. duruşması ise 31 Ekim’de görülecek.