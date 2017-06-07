AİHM'e "Tutuklu 'Cumhuriyet'çilere öncelik verin" başvurusu

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticileri adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yeni dilekçe verildi. Dilekçede mahkemenin değiştirilen iç tüzük hükümlerine göre Cumhuriyet’in başvurusunu öncelikli incelemesi ve karar vermesi istendi. İlk duruşma tarihinin 24 Temmuz olarak belirlendiği hatırlatılan dilekçede, mahkemeye yapılacak tahliye taleplerinin "etkili bir ceza usul işlemi olmaktan çıktığı" da vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, tutuklu yazar ve yöneticiler adına avukat Fikret İlkiz tarafından yapılan başvuruda, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurucuların tutukluluk halleri hakkındaki son kararlarına dikkati çekildi. Mahkemenin ilk duruşma tarihini 24 Temmuz olarak belirlediği hatırlatılan dilekçede, mahkemeye yapılacak tahliye taleplerinin "etkili bir ceza usul işlemi olmaktan çıktığı” vurgulandı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tensip kararından önce verilen dilekçeyle tahliye kararı verilmesinin talep edildiği ancak mahkemenin bu dilekçe ile ilgili hiçbir karar vermediği belirtildi. Mahkemenin tensip zaptında “sanıkların aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı ile toplanacak delillerin bu şüpheyi güçlendirme olasılığı” gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar verildiği anlatıldı. Dilekçede “Olasılıklar ve varsayımlar üzerine kurulu olan ama kanunlara aykırı” bu kararın AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulandı.

Başvurucuların sağlık raporları dahil 51 sayfadan oluşan 25 Nisan 2017 tarihli dilekçenin de mahkemece reddedildiği ifade edilen başvuruda mahkemenin "Turhan Günay’ın kalp rahatsızlığına ilişkin cezaevinde alınmış hastalık raporunu kabul etmediği ve adli tıp kurumuna sevkinin sağlanarak cezaevi koşullarında kalmasının hayati tehlike yaratıp yaratmayacağı hakkında rapor istenmesine” karar verdiği anlatıldı. Mahkemenin ayrıca Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik’in raporlarını "tarih bakımından" kabul etmediği belirtilen başvuruda "Mahkeme, başvurucuların 'hayati tehlike' olmadan salıverilmeyeceğini bu kararı ile göstermiş olmakla AİHS’nin 5. maddesini bir kez daha ihlal etmiştir" dendi.

"AYM uzatıyor"

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de yapılan başvuruları henüz incelemediği ifade edilen başvurada "Anayasa Mahkemesinin iş yoğunluğu gibi bir açıklaması veya dosya sayısının fazlalığı gibi bir mazeret kabul edilemez. Adalet Bakanlığı'nın geç yanıt vermesinin siyasal olarak anlayışla karşılanması gerektiği gibi bir zihniyetin kabul edilebilir hukuki bir yanı yoktur. OHAL hukuku dahi, kişi temel hak ve özgürlüklerin ihlalini hukuka aykırı sayar. Hukuka aykırı davranmanın hiçbir mazereti olamaz” dendi.

Adalet Bakanlığı’nın AYM’ye görüş yazısı göndermeden önce Emniyet ve İstanbul Basın Savcılığı’ndan belge istediği belirtilen dilekçede, savcılıktan gelen yanıtta "Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğundan şüpheli ile ilgili olarak suçlamaya esas teşkil eden deliller gönderilmemiştir" dendiğine dikkati çekildi. Savcılığın bu gerekçeyle varsa, "tutuklamayı gerektiren" delilleri Adalet Bakanlığı’na göndermediği ifade edilen dilekçede, bu durumun yargılamayı uzattığı kaydedildi. Dilekçede bu gerekçelerle başvurunun öncelikli olarak görüşülmesine ilişkin karar verilmesi istendi.