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Yaşam

AİHM'den Türkiye'ye 'yayın yasağı' mahkumiyeti

Türkiye'den gazeteci, yazı işleri müdürü ve gazete sahibi 20 kişinin açtığı davada, Türkiye mahkum edildi.

26 Ocak 2010 02:00

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'den gazeteci, yazı işleri müdürü ve gazete sahibi 20 kişinin açtığı bir davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin ihlal edildiği görüşüne vardı.

Gündem, Yedinci Gün, Haftaya Bakış, Yaşamda Demokrasi ve Gerçek Demokrasi gazetelerinde çalışanlar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendilerine getirilen yayın yasağının AİHS'ye aykırı olduğu gerekçesiyle AİHM'ye başvuruda bulunmuşlardı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu gazetelere, ''bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları'' gerekçesiyle yayın yasağı getirmişti.

Türkiye, başvuru sahiplerine yaklaşık 40 bin Euro maddi tazminat ödeyecek.

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