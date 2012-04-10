AİHM'den Türkiye'ye biber gazı cezası

İstanbul'da 2004 yılında düzenlenen NATO Zirvesi karşıtı bir gösteriye katılan öğretmen Ali Güneş'e polis tarafından çok yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz sıkılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce (AİHM) ihlal sayıldı. Mahkeme, Türkiye'nin, Güneş'e 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

ANKA'nın haberine göre AİHM, davaya ilişkin kararında 2004 yılında polis tarafından yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkılması olayının, Türk medyasınca yaygın bir biçimde yansıdığına dikkat çekerken ,”Polis’in, barışçıl bir gösteride göz yaşartıcı gaz kullanmaması gerektiği”nin altını çizdi. Kötü muamele ve işkenceyi yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3’üncü maddesinin ihlal edildiğini bildiren Mahkeme, Türkiye’yi, Ali Güneş’e manevi tazminat olarak 10 bin euro, mahkeme masrafları olarak da bin 500 euro ödemeye mahkum etti.