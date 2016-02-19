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AİHM’den Sur başvurusuna jet kabul; Türkiye’den ‘acil’ savunma istendi

"İkinci bir Cizre katliamı yaşanmadan Sur’da mahsur kalanlar kurtarılmalıdır”

19 Şubat 2016 22:00

Veysi Polat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Sur’da bodrum katında mahsur kalan İhsan, Ahmet ve Ekrem Karatay için yapılan başvuruyu jet hızıyla kabul etti. AİHM, Mezopotamya Hukukçular Derneği'nin yaptığı (MHD) başvuru için Türkiye'den 'acil' savunma istedi. AİHM, tedbir talebi için hükümetin  22 Şubat’a kadar savunma vermesini, savunmadan sonra tedbire ilişkin karar vereceğini belirtti.

T24’ün edindiği bilgiye göre Mehmet Karatay isimli yurttaş, 80 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’da bir bodrum katında mahsur kalan İhsan, Ahmet ve Ekrem ile dün gece telefonla görüştü. Bir bodrum katında mahsur kaldıklarını belirten Karatay kardeşler, iddiaya göre ağabeylerine “Bir bodrum katındayız. Yoğun bombardıman var. İkinci bir Cizre olabilir. Her an ölebiliriz” dedi. Bu gelişme sonrasında Mehmet Karatay, MHD Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu. Dernek üyesi avukatlar Yunus Muratakan ve Gülşen Demir, bugün öğleden sonra AİHM’e başvurarak, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını ve yaşam hakkının önlenmesini istedi.

T24’e konuşan Avukat Yunus Muratakan, “Başvurumuzdan 2 saat sonra AİHM yargıcı arayıp başvurunun acil olarak kabul edildiğini ve Ankara’dan acil savunma istediklerini belirttiler. İkinci bir Cizre katliamı yaşanmadan Sur’da mahsur kalanlar kurtarılmalıdır” dedi. 
 

Cizre için de savunma istenmişti
 

AİHM, sokağa çıkma yasağının 14 Aralık’tan bu yana devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 farklı bodrum katında yaralı olduğu belirtilen kişiler için de savunma istemişti.

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