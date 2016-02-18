AİHM, DİHA muhabiri Mazlum Dolan için yapılan başvuruyu reddetti!

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mazlum Dolan, sokağa çıkma yasağının 2 Aralık’tan bu yana devam ettiği Sur’da bir binaya sığındıklarını ve saldırı arasında kaldığını duyurması üzerine Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) “geçici tedbir” kararı alınması için yapılan başvuru reddedildi. Kararda her hangi bir gerekçeye yer verilmedi. Başvuru yapanlardan olan ÖHD avukatlarından Ramazan Demir, "Cizre'de yaşananların tekrar yaşanmaması için bu başvuruda bulunmuştuk" diye konuştu.

Demir, "Tedbir kararı alınmasına yönelik talebin Cizre'deki bodrumlarda yaşanan ölümlerin tekrar gerçekleşmesini istemedikleri için yapıldığını belirterek, "AİHM'e Mazlum ve 100'ün üzerinde insan, içlerinde bebekler dahi var, bir alanda kaldığını ve bombardıman altında olduğunu belirttik. Bu insanların yaşam haklarının ciddi tehlike altında olduğunu ve her an ölüm haber alabileceğimizi söyledik. Onlar bu gerekçeyi yeterli bulmadılar" dedi ve başvuru yapmaya devam edeceklerini belirtti. Demir, "Yaşam haklarını koruma altına alma önlemi olarak o insanların bombardıman altındaki bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için tedbir talebinde bulunmuştuk" diye konuştu.