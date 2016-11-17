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15 Temmuz Darbe Girişimi

AİHM'den ilk 'FETÖ' kararı

Mahkeme, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan hâkimin başvuru talebini reddetti

17 Kasım 2016 16:14

AİHM, 15 Temmuz sonrası gündemine taşınan ve sayıları 3 bine yaklaşan dava başvurularıyla ilgili ilk kararını bugün açıkladı. Mahkeme, 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla 17 Temmuz'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hâkimin başvuru talebini iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

NTV'nin haberine göre, karar, 15 Temmuz öncesi Giresun Adliyesi'nde çalışan ve 18 Temmuz'da hakkında geçici tutukluluk kararı verilen hakim Zeynep Mercan tarafından yapılan başvuruyu kapsıyor.

Mercan, 15 Temmuz sonrası Anayasa Mahkemesi'nin 2 üyesi ve bazı raportörlerinin gözaltına alınıp tutuklandığını belirterek, 'delil gösterilmeden tutuklandığı, tutuklanma nedeninin belirtilmemiş olması ve tutukluluğunun süresi' gerekçeleriyle 2 Eylül'de AİHM'e başvurmuştu.

AİHM tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Zeynep Mercan'ın, AİHM gözünde bir iç hukuk yolu olan Anasaya Mahkemesi yolunu henüz tüketmediği belirtildi.

Karar aynı zamanda diğer başvurular için de bir emsal niteliği taşıyor.

 

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