AİHM'den cezaevinde internet yasağına mahkumiyet

Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cezaevinde internet erişimi konusunda yapılan bir başvuruyu karara bağladı. Mahkeme Litvanya'yı ülkedeki bir cezaevi yönetiminin tutuklunun internet erişimine izin vermediği için tazminata mahkum etti. Ancak karar cezaevlerinde tutukluların internet erişimi konusunda genel bir hüküm anlamına gelmiyor. Sadece mahkemeye yapılan başvuruyu kapsıyor. Mahkeme kararında, cezaevlerinin tutuklulara genel olarak internet erişimi sağlama yükümlülüğünde olmadığını kaydetti.

Litvanya'da 2006 yılında cezaevinde olan bir tutuklu Eğitim Bakanlığı'ndan üniversite eğitimi konusunda hangi olanaklara sahip olduğu konusunda bilgi almak istedi. Bakanlık kendisine başvuran tutukluya, internet üzerinden ayrıntılı bilgi alabileceği bilgisini iletti. Cezaevi yönetimi söz konusu tutuklunun internet erişimine güvenliği gerekçe göstererek izin vermedi. Tutuklu da bu olayı AİHM'ne taşıdı.

AİHM kendisine yapılan başvuruyla ilgili kararında, internet erişimine izin verilmemesinin 'bilgi alma özgürlüğünü ihlal' anlamına geldiğini belirtti. Kararda eğitim amaçlı bilginin Litvanya hukukuna göre tutukluya sağlanması gerektiği belirtilerek, Litvanya Eğitim Bakanlığı'nın bizzat tutukluyu internet sitesine yönelttiği hatırlatıldı. Mahkeme bu nedenle tutuklunun manevi zararının karşılanması gerektiğine hükmetti.

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dpa, HT/BÖ