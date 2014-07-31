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Dünya
Deutsche Welle

AİHM'de rekor tazminat için karar günü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarihinin en büyük tazminat davasında kararı bugün veriyor. Mal varlığına el konulan enerji şirketi Yukos'un hissedarları Rusya'dan 98 milyar dolar tazminat istiyor.

31 Temmuz 2014 13:15


Yukos başkanı Mihail Hodorkovski'nin Kremlin'le ters düşmesi üzerine gruba milyarlarca dolarlık vergi cezası kesilmiş, Hodorkovski 10 yıl cezaevine konmuştu. Vergi cezasını ödeyemeyen Yukos grubunun aktiflerine el konulmuştu.

AİHM, 2011 Eylül’ünde tazminat talebine ilişkin verdiği ara kararda, Yukos hissedarlarına kısmen hak vermiş ancak tazminat miktarına netlik kazandırmamıştı.

Lahey'deki Tahkim Mahkemesi ise haksızlığa uğrayan Yukos hissedarlarına pazartesi günü Rusya'nın 50 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tazminatı ödemeyeceklerini, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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