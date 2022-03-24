AİHM, Wikipedia'nın başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Wikimedia Vakfı’nın, Nisan 2017'de Türkiye'de erişimi yasaklanan Wikipedia ile ilgili yaptığı başvuruyu “Anayasa Mahkemesi'nin ihlal ve vakfın uğradığı zarar için uygun ve yeterli tazmin kararı verdiği" gerekçesiyle reddetti.

AİHM, Nisan 2017'de Türkiye'de erişimi engellenen internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı'nın yaptığı başvuruyu reddetti. Oyçokluğuyla alınan kararda, şöyle denildi:

"Mahkeme, bireysel başvuru hakkında karar verirken, (Türkiye'de) Anayasa Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlalini esasen kabul ettiğini ve başvuran vakfın uğradığı zarar için uygun ve yeterli tazmin sağladığını tespit etmiştir. Bu nedenle, başvuran vakfın artık mağdur statüsü talep edemeyeceğine ve başvurunun Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığına karar vermiştir."

Ne olmuştu

Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 28 Nisan 2017'de Wikipedia'nın İngilizce sayfalarındaki "devlet destekli terörizm" ve "Suriye iç savaşına yabancı müdahale" başlıklarının internet sitesinden kaldırılmasını talep etmiş, talep kabul edilmeyince internet sitesine erişim yasağı getirmişti.