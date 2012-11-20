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AİHM'den Türkiye'ye 'Hayata Dönüş' cezası

AİHM gerekçeli kararında, polisin açlık grevlerini sona erdirme için düzenlediği operasyonlarda, 'orantısız güç kullandığı' yorumunu yaptı

20 Kasım 2012 23:14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM,) 19 Aralık 2000'de, Bayrampaşa Cezaevindeki açlık grevine son vermek için polisini düzenlediği "Hayata Dönüş" operasyonları ile ilgili ortak şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu.

AİHM, F-tipi cezaevlerini protesto etmek üzere düzenlenen açlık grevine katılan ve polis operasyonunda yaralanan Erol Arıkan, Hacer Arıkan, Turhan Tarakçı ve Dinçer Otluçimen'in yaptıkları ortak başvuruda, "Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesini ihlal ettiğine" karar verdi.

AİHM, Türkiye'nin, Erol Arıkan, Dinçer Otluçimen ve Turhan Tarakçı'ya 15'er bin, Hacer Arıkan'a 20 bin ve dört başvuru sahibine mahkeme masrafı olarak 4 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

AİHM gerekçeli kararında, polisin açlık grevlerini sona erdirme için düzenlediği operasyonlarda, "orantısız güç kullandığı" ifadesini kullandı.

 

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