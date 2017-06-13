AİHM, Türkiye'den yanıt bekliyor: 'Cumhuriyet'çiler neden tutuklu?

226 gündür cezaevinde tutulan Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yöneticilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvurunun öncelikli olarak ele alınmasının kabul edilmesinin ardından, mahkeme dün Türkiye’ye savunma için 2 Ekim’e kadar süre verdiğini açıkladı. Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile tutuklu bulunan diğer dokuz Cumhuriyet yazarı ve yöneticisinin yaptığı başvurunun ardından mahkeme, Türkiye’nin hangi gerekçelerle tutukluluk kararını verdiğini açıklamasını istedi.

Başvuru beklemede

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Ekim 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Cumhuriyet’ten 10 kişinin karara itiraz ettiği de anımsatılırken, AİHM’den yapılan açıklamada AYM’ye yapılan başvurunun beklemede olduğuna da işaret edildi. Başvurunun AİHS’in 5’nci maddesinin 1, 3 ve 4’ncü bendindeki, özgürlük ve güvenlik hakkı; 10’ncu maddesindeki, ifade özgürlüğü ve 18’nci maddedeki hukuki kısıtlamalar nedeniyle yapıldığı ve 10 gazetecinin, geçici tutukluluklarına, sürelerine ve ifade özgürlüğüne karşı başvuruda bulunduğu anımsatıldı. Başvuruda, tutukluluklarının hükümete yönelik eleştirel görüşleri nedeniyle olduğuna da işaret edildi.