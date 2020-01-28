AİHM: TFF Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun yapısının bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti. Mahkeme, yapısal reformlara gidilmesi çağrısında bulundu.
Euronews'un aktardığına göre TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu tarafından atandığına dikkat çeken AİHM, yönetim kurulunda geçmişte farklı spor kulüplerinde görev yapmış isimler olduğuna dikkati çekti.
TFF Yönetim Kurulu ile TFF Tahkim Kurulu arasında yapısal bağ bulunduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme, TFF Yönetim Kurulu’nun TFF Tahkim Kurulu kararlarına etki edebileceğine işaret etti.