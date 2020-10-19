AİHM, sendika.org'a erişim engeli konusunda Türkiye'den savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sendika.org internet sitesinin erişime engellenmesi davasında, Türkiye'den 8 Ocak 2021'e dek savunma yapmasını istedi.

Sendika.org'un 2015 yılından beri erişime engellenmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yaklaşık 5 yıl boyunca dosyayı ele almaması üzerine Sendika.Org avukatları 10 Şubat 2020 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuş ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10, 13 ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmişti.

AYM, AİHM'ye yapılan başvurunun ardından Sendika.Org başvurusunu incelemiş ve 11 Mart 2020 tarihinde ihlal kararı vermişti.

AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği'ne göndermişti.

Sendika.Org avukatlarından Av. Doğukan Tonguç Cankurt, erişim engelleriyle ilgili AİHS'nin 18. maddesinden hükümete soru yöneltilmesinin bir ilk olduğuna işaret etti.