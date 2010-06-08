AIHM reformu yürürlüğe girdi

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) reformu: AIHS 14. Protokolü bugün yürürlğre girdi.



Protokol, AIHM'in daha etkin çalışması, davalı devletlere sürekli benzer konulu davaların gelmemesi için daha sistemik önerilerde bulunabilmesi, ve önündeki 100,000'in üstünde bekleyen dava sayısının azaltılmasını sağlayacak.



Protokol bir çok yenilik getiriyor, örneğin tek bir yargıç AIHM'e dava başvurusu ile ilgili karar verebilecek. Protokol ve getirdiği yeniliklerle ile ilgili İngilizce bilgi notunu ekte bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak icin:





http://www.coe.int/t/dc/files/themes/protocole14bis/default_EN.asp?