AİHM: Peçe yasağı insan haklarını ihlal etmiyor

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da 2011 yılında yürürlüğe giren ve kamusal alanda yüzün tamamen veya kısmen örtülmesini yasaklayan yasaya karşı açılan iki ayrı davayı karara bağladı. Mahkeme Salı günü açıkladığı kararında peçenin kamusal alanda yasaklanmasının insan haklarını ihlal etmediğine ve din özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmetti.

Mahkemenin kararında, örtünme yasağının birarada yaşamı garanti altına alma açısından uygun olduğuna işaret edildi. Bu yasağın demokratik bir toplum için gerekli olduğuna dikkat çekildi.

İki ayrı dava

Davalardan biri Belçika vatandaşı Fouzia Dakir tarafından açıldı. Pepinster, Dison ve Verviers belediyelerinin 2008 yılında aldığı ve kamusal alanda peçeyi yasaklama kararına karşı çıkan Dakir, bu yasakla din özgürlüğü hakkının, özel ve aile hayatına duyulan saygının ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'ye başvurmuştu.

Diğer dava ise Belçika vatandaşı Samia Belcacemi ile Faslı Yamina Oussar tarafından açıldı. İki Müslüman kadın Belçika'da 2011 yılında yürürlüğe giren peçe yasağınına karşı AİHM'ye başvurmuştu.

AİHM, Belçika'daki peçe yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığına hükmetti. Kararda ayrıca, uluslararası bir mahkemeye kıyasla devletlerin halkın ihtiyacını iyi bileceği belirtilerek, takdir Belçika toplumuna bırakıldı. Bu çerçevede, Belçika'da kamusal alanda peçenin kabul edilip edilmemesinin toplumun kararı olacağı belirtildi.

2014 yılındaki kararın benzeri

AİHM, Salı günü aldığı kararda, 2014 yılında aynı konuda alınan karara da işaret etti.

Fransa 2011 yılında peçe ve çarşafı yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu. Yasak üzerine AİHM'ye başvurulmuş ve Mahkeme 2014 yılında aldığı kararda ilgili yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.

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KNA/AFP/dpa, JD/BÖ