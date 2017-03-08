T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AİHM: Nazlı Ilıcak'ın başvurusunu mümkün olan en kısa sürede inceleyeceğiz!

AİHM, Altan kardeşler ve Şahin Alpay için de öncelikli inceleme kararı vermişti

08 Mart 2017 21:33

İnan Ketenciler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' soruşturması kapsamında 29 Temmuz 2016'da tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın hak ihlali başvurusunu öncelikli olarak inceleyeceğini bildirdi. AİHM'den Nazlı Ilıcak'ın avukatı Mikail Hasbek'e yazılan cevap mektubunda "Davanız konu itibariyle Mahkeme'nin öncelikli olarak inceleyeceği davalar arasında yer almaktadır ve mümkün olan en kısa sürede incelenecektir" dendi. Hasbek, 19 Aralık 2016'da yaptığı başvuruda, hak ihlali kararıyla ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmişti. AİHM, 24 Şubat'ta Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu incelemiş ve Altan kardeşler için de 'ivedilikle inceleme' kararı vermişti. Hürriyet yazarı Sedat Ergin de AİHM'in 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilerden Şahin Alpay'ın başvurusunu öncelikli olarak inceleneceğini yazmıştı.

AİHM, Altanların başvurularını incelemeye değer buldu

 

"AİHM, Şahin Alpay dosyasına öncelik veriyor"

 

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nden avukat Mikail Hasbek'e gönderilen mektubun ilgili bölümü şöyle:

İhtiyati tedbir kararı ancak istisnai durumlarda verilmektedir. İhtiyati tedbir talebi her ne kadar sıklıkla yapılmakta ise de, Mahkeme 39. maddeyi esas olarak sadece telafisi imkansız bir zararın ortaya çıkabileceği ve derhal gerçekleşebilecek bir tehlikenin varlığı halinde uygulamaktadır. 39. maddenin uygulanacağı alanlarla ilgili olarak Sözleşme'de kesin bir hüküm mevcut olmasa da, söz konusu maddenin uygulanması talepleri çoğunlukla yaşam hakkına (2. madde), işkence ya da insanlık dışı muameleye maruz kalmama hakkına (3. madde) ve istisnai olarak da özel hayat ve aile hayatına saygı hakkına (8. madde) veya Soözleşme ile güvence altına alınmış olan diğer haklardan birine ilişkin olarak yapılmaktadır. İhtiyati tedbir kararlarının büyük çogunluğu sınırdışı edilme ve iade konularının söz konusu olduğu davalarda verilmiştir. (Bkz. Mamatkulov ve Askarov/ Turkiye [GC], no. 46827/99 ve 46951/99, paragraf 104,4 Şubat 2005.)

Mahkeme'nin yerleşik uygulaması gereğince, açıkça 39. maddenin ve yukarıda anılan maddelerin kapsamı dışında kalan talepler Daire Başkanı'na takdim edilmemektedir. Sizin başvuruda sözünü ettiğiniz durumda 39. madde hükümlerinin ve 40. ve 41. maddeler uyarınca başvurunun ivedilikle tebliğ edilmesi veya öncelikle incelenmesi hükümlerinin uygulanabileceği durumların  dışında kalmaktadır.

Buna mukabil bildirmek isterim ki, davanız konu itibariyle Mahkeme'nin öncelikli olarak inceleyeceği davalar arasında yer almaktadır ve mümkün olan en kısa sürede incelenecektir.

 

 

ETİKETLER

nazlı ılıcakaihmbaşvuruen kısa süredehak ihlali

İlgili Haberler

AİHM, Altanların başvurularını incelemeye değer buldu

Ahmet Altan ve Mehmet Altan beş ay önce tutuklanmıştı

"AİHM, Şahin Alpay dosyasına öncelik veriyor"

Rıza Türmen: AİHM'in başvuruya 41’inci maddeden öncelik vermeyi kararlaştırmış olması önemli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24