AİHM: Navalniy siyasal sebeplerle tutuklandı

T24 Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın aktivist ve siyasetçi Aleksey Navalniy'yi siyasal sebeplerden tutukladığı ve bunun bir insan hakları ihlali olduğu kararına vardı.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' nitelendirmesinde bulunduğu, Kremlin'de en sert muhalefet yapan siyasetçilerden biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sayısız defa açık bir şekilde eleştiren Navalniy, en son olarak geçen yaz aylarında izinsiz protesto gösterisi düzenleme ve halkı kışkırtma suçlarından 30 gün ceza almıştı.

AİHM'in verdiği karar sonucunda Rusya Navalniy'e 64 bin dolar ödemek durumunda kalacak. Navalniy 2012 ve 2014 arasında 7 defa tutuklanmıştı.