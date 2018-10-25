AİHM: Muhammed Peygamber'e pedofil demek ifade özgürlüğü kapsamında değil

Muhammed Peygamberin pedofil eğilimleri olduğu yönündeki ifadeleri nedeniyle Viyana Bölge Mahkemesi tarafından para cezasına çarptırılan bir kadının "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruda karar çıktı.

AİHM, yerel mahkemenin kararında İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde güvence altına alınan "ifade özgürlüğünün” ihlalinin söz konusu olmadığına hükmetti.

AİHM tarafından karara ilişkin yayınlanan yazılı açıklamada, "yerel mahkemenin başvuru sahibinin ifadelerini kapsamlı bir biçimde incelediği ve (başvuru sahibinin) ifade özgürlüğü ile dini hislerin koruma altına alınma hakkı arasında dikkatli bir denge kurduğu; söz konusu kararın Avusturya'da dini barışın korunması yönündeki meşru amaca hizmet ettiği sonucuna varıldığı” belirtildi.

Viyana'da yaşayan 41 yaşındaki kadın, 2009'da verdiği "İslam hakkında temel bilgiler” seminerinde Muhammed Peygamber ile altı yaşındaki bir kız çocuğu olan Ayşe arasındaki evliliği ele almış ve "56 yaşında bir adam ve altı yaşında bir çocuk? Buna pedofili değil de ne diyeceğiz?” diye konuşmuştu.

Viyana Bölge Mahkemesi'nde 2011 yılında açılan davada mahkeme, E.S. isimli kadın "Muhammed' Peygamber'in pedofil eğilimleri olduğunu” ima eden ifadeleri nedeniyle dini doktrinleri aşağılamaktan 480 Euro para cezasının yanı sıra mahkeme masraflarını da üstlenmesine hükmetmişti.

Bunun üzerine E.S. yerel mahkemelerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kararı AİHM'ye taşımıştı.

DW/SÖ,DÇÜ

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