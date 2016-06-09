AİHM kararları ve 28 Şubat alt komisyonları kuruldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda 28 Şubat süreci hak ihlallerini ve mağduriyetleri incelemek üzere alt komisyon kurulmasına oy birliği le kararlaştırıldı. Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye hakkında verdiği ihlal kararlarının takip edilmesi için bir mekanizmanın oluşturulmasını benimsedi. Oluşturulacak mekanizmayla ihlal alanlarının azaltılmasında kararlılığın ortaya konması amaçlanıyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Yeneroğlu alınan kararı, “28 Şubat sürecinde psikolojik travmalar, işten atmalar, kamudan ve üniversiteden uzaklaştırmalar gibi haksızlıklar yaşandı. Toplumumuzda derin izleri devam eden bu mağduriyetleri inceleyecek olan yeni alt komisyon, mağduriyetlerin gün yüzüne çıkmasına ve giderilmesine katkıda bulunacaktır" sözleriyle değerlendirdi.

Yeneroğlu açıklamasında, “28 Şubat döneminde inanç özgürlüğü ve ifade hürriyeti gibi temel insan hakları ayaklar altına alınmıştır. Yaşanan psikolojik travmalar, işten atmalar, kamudan ve üniversiteden uzaklaştırmalar insanlarımızda derin izler bırakmıştır. Tüm bu hak ihlallerinin giderilmesi, toplumsal yarayı hafifletmek adına önem arz etmektedir. Yıllar geçmesine rağmen toplumumuzda etkileri devam eden mağduriyetleri inceleyecek olan ‘28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin İncelenmesi Alt Komisyonu’, haksızlıkların gün yüzüne çıkmasına ve giderilmesine katkıda bulunacaktır”