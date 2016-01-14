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Yaşam

AİHM: İşveren, mesai saatleri içinde çalışanların kişisel yazışmalarını okuyabilir

AİHM'in kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan Türkiye'yi kapsıyor

14 Ocak 2016 02:20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), işverenlerin, mesai saatlerinde çalışanların iş yerinde kullandıkları bilgisayarların sohbet sistemlerinden ve kişisel elektronik postalarından gönderdikleri ve alıdıkları iletileri okuyabileceklerine hükmetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Strasbourg'daki mahkeme, 2007 yılında özel mesajlarının incelenmesi sonrası işten atılan Romanya'daki bir mühendisin başvurusunu inceledi.

Mühendis, işverenin özel mesajları incelemesinin, yasadışı olduğu ve özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle, iç hukukta sonuç alamadıktan sonra konuyu AİHM'e taşıdı.

Mahkeme ise şirketin, mühendisin mesai saatinde Yahoo Messenger üzerinden gönderdiği mesajları inceleyebileceği sonucuna vardı.

 

Gerekçe: Kişisel temasları geliştirmek

 

AİHM, mühendisi, şirket bilgisayarı üzerinden Yahoo Messenger'ı kişisel kontaklarını geliştirmek amacıyla kullandığı gerekçesiyle işten çıkaran işvereni haklı buldu.

Mahkeme bununla birlikte, çalışanların özel hayatlarının ihlalinin önlenmesinin de işverenin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. AİHM'in kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan Türkiye dahil tüm ülkeleri kapsıyor.

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