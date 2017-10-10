AİHM, HDP'nin tutuklu vekiller davasında müdahillik taleplerini kabul etti

DİYARBAKIR, (DHA) - AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP\'nin tutuklu eş genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (AKİHK) Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü\'nün (HRW) üçüncü taraf olarak yaptığı müdahillik talebini kabul etti.

HDP Genel Merkezi\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve bir yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerimiz, bilindiği gibi, tutuklanmış olmalarına ilişkin AİHM\'e başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru üzerine AİHM\'de devam eden davaya, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü\'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler\'e üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan Parlamentolar Arası Birlik\'in (IPU) müdahillik talebi ise mahkemeye ulaşmıştır.\"