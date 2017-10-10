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AİHM, HDP ile ilgili müdahillik taleplerini kabul etti

AİHM, tutuklu HDP'li vekiller ve eş genel başkanlar için yapılan müdahillik taleplerini kabul etti

10 Ekim 2017 17:32

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP'nin tutuklu eş genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (AKİHK) Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik taleplerini kabul etti.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve bir yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerimiz, bilindiği gibi, tutuklanmış olmalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu" denildi.

Evrensel’in aktardığı habere göre açıklamanın devamında, "Bu başvuru üzerine AİHM'de devam eden davaya, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) müdahillik talebi ise mahkemeye ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

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