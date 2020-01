AİHM gözaltında kaybolan 6 kişinin davasında Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi'nde 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınmayan 6 kişinin yakınlarına 265 bin Euro ödemesine karar verdi.

Silopi İlçesi Görümlü Beldesi'nde 13 Haziran 1993 tarihinde operasyon düzenleyen Tekirdağ 3'üncü Zırhlı Tugay 2'inci Tabur Komutanlığı'na bağlı askerlerden 6'nın PKK tarafından şehit edilmesi ardından Hamdo Şimşek, oğlu Hikmet Şimşek, köy imamı İbrahim Akıl, Mehmet Salih Demirhan, Şemdin Cülaz, Ömer Kurtay'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 7'si serbest bırakılırken 6'sından bir daha haber alınamadı. Kayıp yakınlarının başvurusu üzerine açılan davada AİHM, Türkiye'yi 265 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Kayıp yakınları AİHM'sinin verdiği kararı olumlu karşılarken, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

DHA’da yer alan habere göre, kayıplardan Mehmet Salih Demirhan'ın oğlu Nurettin Demirhan, babasının kaybolmasından sonra köyü terk ettiklerini söyledi. Silopi'de özel bir şirkette işçi olarak çalışan Nurettin Demirhan, şöyle dedi:

"1993'ten beri bu evden ayrılmıştım. O gün bu gündür hukuk mücadelemiz sürüyordu. Türkiye'de birkaç defa mahkemelere başvurmamıza rağmen her hangi bir netice almadık. Her seferinde de davalarımız reddedildi. 'Böyle bir şey yok' denildi. En son 2006 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdum. AİHM'de bir tazminat öngörüldü ve Türkiye mahkum edildi. Gelişmelerden memnunum ama ben daha hala babamın kemiklerime kavuşamadım. Türkiye devletinden sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Kemiklerimizin bize bir an önce verilmesini istiyorum."

AİHM'in kararından sonra 21 yıl önce babasını son kez gördüğü eve giren Nurettin Demirhan, "Anılarım hala taze. Dün olmuş gibi olay halen gözümde taze. Babam bu evden alınıp götürüldü. Bir daha babamdan haber alamadık" dedi.

Kayıp köylü Mehmet Salih Demirhan'ın eşi Zeynep Demirhan, AİHM kararı için buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "1993 yılının Haziran ayında yaşanan bir olay sonrası köydeki askerler gelip kocamı aldılar. Askerler daha sonra evimizi ateşe vererek oradan uzaklaştılar. Kocam o günden beri yok. Kime sorduysak bir türlü bulamadık. Çocuklarımı babasız bırakanların cezalandırmasını istiyoruz. AİHM karanın lehimize sonuçlanması bizi sevindirdi. Ancak, biz bu işi yapanların cezalandırmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kayıp köylülerden Halit Özdemir'in annesi Fatım Özdemir, çocuğunun askerler tarafından gözaltına alındığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi. Özdemir, "Askerler çocuğumuzu götürüp evimizi ateşe verdi. Hiçbir şeyimizi kalmamıştı. AİHM kararını olumlu buluyorum ancak bizler sorumluların bulunmasını istiyoruz" dedi.