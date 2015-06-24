AİHM: Gizli tanık ifadesi tek başına mahkumiyet delili sayılmaz!

AİHM gizli tanık ifadesi temelinde "PKK üyesi" oldukları gerekçesiyle 2010 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Balta ve Ahmet Gökşen Demir adlı davacıların adil yargılanmadıklarına hükmetti.



Mahkemenin gerekçeli kararında, kod adı "gömlek" olan gizli tanığın hangi gerekçeyle "gizli tutulduğu" ve hangi kriterlere göre belirlendiğinin Türk mahkemelerinin kararlarına yansımadığının not edildiği kararda, gizli tanık ifadesinin tek başına mahkumiyet delili sayılamayacağı, sanıklar hakkında örgüt üyeliğine dair somut ve inandırıcı deliller gerektiği belirtildi.



Mahkeme bu tespitlerden yola çıkarak, Türk mahkemeleri tarafından verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanmayla ilgili maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı. Türkiye, karar gereği davacılara toplam 4 bin euro manevi tazminat ödeyecek.