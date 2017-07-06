AİHM, gazeteci Deniz Yücel için Türkiye'den savunma istedi

140 günden fazla bir süredir Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruyla ilgili olarak mahkemeden açıklama geldi. AİHM Türk hükümetinden Deniz Yücel'le ilgili olarak 24 Ekim'e kadar savunma talep etti. Mahkeme Alman hükümetini ise Deniz Yücel'in başvurusu konusundaki görüşlerini mahkemeyle paylaşmaya davet etti.

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, mahkemenin kendilerine yaptıkları başvuruyla ilgili yanıt gönderdiğini belirtti. Ok mahkemenin başvuruyu incelediğini ve 24 Ekim'e kadar Türkiye hükümetinin müvekkiliyle ilgili olarak AİHM'ne savunma göndermesini istediğini kaydetti.

Mayıs ayında yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurunun en kısa sürede değerlendirileceği açıklanmıştı.

Die Welt gazetesi Deniz Yücel'in mahkemeye yaptığı başvuruyla ilgili haberinde, AİHM’den, Yücel'in avukatı Veysel Ok’a gönderilen belgede, Yücel adına yapılan şikayet başvurusunun, “en kısa sürede inceleneceği” bilgisinin yer aldığını kaydetmişti. Belgede, “Yücel’in şikayetinin esas itibarıyla öncelikli olarak değerlendirilen şikâyetler kapsamında olduğu” ifade edilmişti.

Gazeteci Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın özel e-posta adresinin hacklenmesine dair haberiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yücel'e; ifadesi alınırken, Güneydoğu'ya yönelik haberleri ve Cemil Bayık ile yaptığı röportaja ilişkin sorular yöneltilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklu bulunuyor. Deniz Yücel'in dosyası bu ayın başında diğer gazetecilerden ayrıldı. Yücel'in avukatı Veysel Ok, müvekkiline farklı bir soruşturma numarası verildiğini ve ayrı bir soruşturma üzerinden gidildiğini belirtti.