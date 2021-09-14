AİHM, eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında ifade özgürlüğü ihlali kararı verdi, Türkiye’nin 13 bin euro ödemesine hükmetti

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan'ın Siirt Belediye Başkanı olduğu dönemde, bir konuşmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda karar çıktı. Mahkeme, Bakırhan'a tutuklanması ve 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini 'ifade özgürlüğü ihlali’ olarak değerlendirdi.

Gazete Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre, Mahkeme, Tuncer Bakırhan’ın yaklaşık 2 yıl 11 ay hapiste kaldığını ve bu sürenin 2 yıl 8 aydan fazlasını yargılama öncesi tutuklulukta geçirdiğini kaydetti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mahkeme, şikâyet edilen tedbirin ciddiyetini haklı çıkarabilecek hiçbir zorlayıcı sebep algılayamamıştır”

‘’Mahkemenin görüşüne göre, başvuranın eleştirilen faaliyetleri, doğası gereği açıkça siyasidir. Söz konusu dönemde belediye başkanı olduğu şehirde aşırı gerilim olduğu göz önüne alındığında, bazı açıklamaları birkaç şekilde yorumlanabilirdi. Belediye Başkanı olarak başvuranın bu durumun farkında olması gerekir. Bu bağlamda, politikacıların konuşmalarında bir toplumsal çatışma ortamını teşvik edecek veya zaten patlamaya hazır bir durumu daha da kötüleştirecek yorumlar yapmaktan kaçınmaları son derece önemlidir. Bununla birlikte, demokratik bir toplumda özgür siyasi tartışmanın temel niteliğini göz önünde bulundurarak, Mahkeme, şikâyet edilen tedbirin ciddiyetini haklı çıkarabilecek hiçbir zorlayıcı sebep algılayamamıştır. Halkın seçilmiş bir temsilcisi olan başvuranın, siyasi faaliyetleri nedeniyle bu kadar bir süre boyunca tutuklu tutulmasının, Sözleşme'nin 10. maddesinin takip ettiği meşru amaçlarla açıkça orantısız bir müdahale teşkil ettiği kanaatine varmıştır."

Mahkeme, ‘’çekişmeli tutuklamanın izlenen meşru amaçlarla orantılı olmadığı ve dolayısıyla demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varırken, söz konusu tedbirin (delilleri tahrif etme riski ve şüphelinin kaçabilme ihtimali nedeniyle tutuklanması) olağanüstü halin özel koşullarının kesin olarak gerektirdiği söylenemez. Bu nedenle 10. madde ihlal edilmiştir’’ dedi.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesi Türkiye'nin başvurana manevi tazminat olarak 10 bin euro ve masraf ve giderler için 3 bin euro ödemesine karar verdi.