AİHM: Dilenciye hapis cezası insan hakkı ihlalidir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak değerlendirdi.

Salı günü Strasbourg'da görülen davada mahkeme heyeti söz konusu kişinin, "içinde bulunduğu olumsuz koşullar" nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını, "Dilenerek karşılamaya çalışma hakkına" sahip olduğuna hükmetti. İsviçre ayrıca AİHM tarafından kadına yaklaşık bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gerekçeli kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak, kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığı belirtildi.

Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılıyor. Ancak şahsın yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi. 2014 yılında yaklaşık 464 euro para cezası verilen kişi, 2015 yılında da beş gün hapis cezasına mahkum edildi.

AİHM, verilen hapis cezasının, "Suç işlenmesinin engellenmesi, yoldan geçenlerin, çevre sakinlerinin ve esnafın haklarının korunması hedefiyle" orantılı olmadığını belirtti. Ayrıca mahkeme, Cenevre'de uygulanan söz konusu yasayı diğer ülkelerde uygulanan benzer yasalara göre daha genelleyici bularak eleştirdi.