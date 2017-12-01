AİHM, Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık ceza için Türkiye'den savunma istedi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki\'ye, geçen yıl Bursaspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu\'nca verilen 12 müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezası ve başka bir maçta takımına verilen 3 puan silme cezası ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) yapılan başvuru kabul edildi. AİHM, Türkiye\'den konu ile ilgili savunma isterken, kulübün avukatları Soran Haldi Mızrak ile Neşat Girasun, kararın lehlerinde çıkması durumunda itiraza kapalı olan Tahkim Kurulu kararaları ile ilgili önemli bir değişiklik olabileceğini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası maçında 31 Ocak 2016\'da deplasmanda karşılaştığı Bursaspor\'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler futbolcularından Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle TFF Tahkim Kurulu tarafından, \'İdeolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı açıklamaları\' gerekçe gösterilerek 12 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Tahkim Kurulu, ayrıca, 17 Nisan 2016 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Keçiörengücü lig maçında, taraftarlarının ideolojik tezahürat yaptıkları iddiasıyla ev sahibine 3 puan silme cezası verdi.

\'İFADEDEN ÖTÜRÜ EN AĞIR CEZA\'

Cezaların ardından Amed Sportif Faaliyetler avukatları Soran Haldi Mızrak ve Neşat Girasun tarafından, futbolcuları Deniz Naki\'nin görüşlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve kulübe de haksız ceza verildiği gerekçesiyle, AİHM\'e ihlal iddiasıyla başvuru yapıldı. TFF Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunun kapalı olmasından dolayı iç hukuk yollarının bulunmadığı belirtilen başvuru dilekçesinde, Naki\'nin sporda siyasi ifade yasağının uygulandığı tek kişi olarak görüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığı, verilen cezanın Türk futbol tarihinde bir oyuncuya sadece ifadelerinden ötürü verilen en ağır ceza olduğu ileri sürüldü. Dilekçede, şöyle denildi:

\"Tahkim Kurulu kararı kesin olup, aleyhine bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere herhangi bir yargı yoluna başvurmak mümkün değildir. Türkiye halen spor tahkim kurullarının kararlarının temyizi kabil olmadığı tek ülkedir. Deniz Naki sporda siyasi ifade yasağının uygulandığı tek kişi olarak görüşlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmıştır. Deniz Naki\'ye keyfi ve ayrımcı şekilde disiplin yaptırımı uygulanmaktadır.\"

AİHM BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Avukatlar Mızrak ve Girasun\'un başvurusunda Deniz Naki ve Amed Sportif Faaliyetler\'in haklarının ihlal edildiğine dikkat çekilerek, uğradıkları maddi ve manevi zararlara karşılık adil bir tazminata karar verilmesi talep edildi. AİHM, başvurunun kabul edilmesine karar vererek, konuyla ilgili Türkiye\'den savunma istedi. AİHM\'in Türkiye\'ye gönderdiği belgede, başvurucuların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) adil yargılama hakkını düzenleyen 6\'ncı, ifade özgürlüğünü düzenleyen 10\'uncu, ayrımcılık yasağını düzenleyen 14\'üncü ve etkili başvuru hakkını düzenleyen 13\'üncü maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlal edilip edilmediğini sordu. Mahkeme, savunma için Türkiye\'ye 1 Mart 2018 tarihine kadar süre verdi.

\'LEHTE KARAR ÇIKARSA TFF\'NİN TÜM YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR\'

Başvuruyu yapan avukatlardan Soran Haldi Mızrak, lehlerine karar çıkması durumunda itiraza kapalı olan TFF Tahkim Kurulu kararaları ile ilgili önemli değişiklikler olabileceğini söyledi. Mızrak, şunları kaydetti:

\"AİHM\'in lehe karar vermesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, uygulama yönetmeliği, statüler, talimatlar, Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapısının yeniden düzenlenmesi gerekecek. Özellikle Tahkim Kurulu ve PFDK\'nın hukuksuz yapısının ortadan kaldırılıp, kararların denetime açık bir hale getirilmesini sağlayacağını umuyoruz. Tahkim Kurulu kararlarına karşı şu ana kadar Türkiye\'de 10\'a yakın başvuru bulunmakta. Bizim dosyamız Tahkim Kurulu kararına karşı AİHM\'e giden ilk dosya olması sebebiyle diğer başvurular açısından yol gösterici oldu. Bu da Tahkim Kurulu kararlarının haksızlığını gösterir bir durumdur. Bu karar bizim lehimize çıkarsa Türkiye Futbol Federasyonu\'nun bütün yapısının sil baştan değiştirilmesi gerekir.\"

1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki hakkında, AİHM\'in kabul ettiği davanın konusu olan sosyal medya paylaşımı nedeniyle \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan ceza davası da açılmıştı. İlk duruşmada, Naki\'nin beraatine karar verilirken, savcının itirazı üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi tarafından beraat kararının bozulmasına hükmedilmişti. Bunun üzerine yeniden yapılan yargılamada Deniz Naki\'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmişti.



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